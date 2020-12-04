الترجمان: ستكون هناك قرارات حاسمة وحازمة من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي باسل الترجمان إن الخجل والصمت والعجز الذي يميّز السياسة الخارجية الأوروبية الموحد سمح للكثيرين بالتطاول على الاتحاد الأوروبي وهذا يؤكد أنه في اللاوعي الأوروبي هناك إحساس بأن أوروبا قارة ضعيفة ولا تملك مواجهة التهديدات الخارجية إلا من خلال غطاء الناتو والولايات المتحدة الأمريكية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لبرنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الخميس رأى ان كل الدول التي كانت تنأى بنفسها عن الاصطدام السياسي مع الابتزاز التركي وجدت نفسها هي الخاسر الأكبر خاصة عندما وجد الاتحاد الأوروبي نفسه عاجزا عن حماية أرمينيا.

وتوقع الترجمان أنه ستكون هناك قرارات حاسمة وحازمة من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية