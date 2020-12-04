المؤسسة الوطنية للنفط تكشف إيرادات النفط خلال شهر نوفمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الجارى.

وقالت المؤسسة في إيجاز صحفى، إن الإيرادات قد بلغت 700,421,887.47 دولار أمريكي، مُسجلة بذلك ارتفاع وقدره حوالي 204 % عن شهر أكتوبر الماضي، متابعة أن إيرادات شهر نوفمبر من العام 2019 م قد بلغت 1,660,115,142.09 دولار أمريكي، عـلمــاً بأنه قد تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار امريكي وأن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير).

وتابع المؤسسة، أنها دأبت على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، وذلك حرصاً منها على تكريس مبدأ الشفافية.

كما أرفق إيجازها جدولا بالإيرادات المحصلة بالدولار خلال شهر نوفمبر للعام 2020 م وذلك من واقع سجلات الإدارة التجارية المطابقة لكشوفات المصرف.