التكبالي: تصريحات وليامز عن معاناة الشعب الليبي جاءت متأخرة وهدفها تحقيق إنجاز شخصي

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن تحذيرات أو مكاشفة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، جاءت متأخرة جداً، ولا هدف لها، سوى تحقيق إنجاز يحسب لها، متسائلاً عن السر وراء صمت ويليامز طول هذا الوقت، عما ذكرته من معاناة الشعب الليبي، من فساد وتدهور للأوضاع المعيشية، وما الذي أعاق تدخلها لفرض عقوبات على الفاسدين أو على الأقل فضحهم بالإعلام؟.

وأكد التكبالي، أن ويليامز تبحث عن إنجاز شخصي في أزمة استمرت عقداً من الزمان، وتوافد عليها من قبلها ما يقرب من 6 مبعوثين أمميين.

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