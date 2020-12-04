نورلاند يؤكد دعم بلاده لتجميد عائدات النفط الليبي كإجراء مؤقت واستثنائي

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قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلا ند، الجمعة، إن بلاده تجدد دعمها للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز، تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي.

وأكد نورلاند خلال مراسم توقيع خطاب التعاون الذي يحدد الدعم الأمريكي بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة مالية الوفاق، تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة الوفاق على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف نورلاند أنه ناقش مع بومطاري، السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تدعم جهود حكومة الوفاق لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب.

جدير بالذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن قبل أيام تجميد مؤقت لإيرادات النفط والغاز، بسبب عدم التزام المصرف المركزي بالشفافية والوضوح.

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