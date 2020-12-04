تقرير إيطالي: بعض المهاجرين تحتجزهم مليشيات تابعة للوفاق

كشف تقرير إيطالي صادر عن مؤسسة “ميغرانتس” التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، عن وضع المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أن مهاجرا واحدا يصل إلى أوروبا من بين كل 140 ممن ينطلقون من ليبيا، وأن 139 آخرين يتم إعادتهم مرة أخرى.

وأكد التقرير أنه يتم تلقي مئات الرسائل الصوتية عبر تطبيق (واتساب) من مهاجرين في ليبيا منذ صيف 2018، مشيرا إلى أن من بين الـ140 مهاجرًا يتم إعادة اثنين فقط إلى بلدانهم، فيما يبقى الـ137 مهاجرين الآخرين في مراكز احتجاز مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تحت رحمة ممارسات يفلت مرتكبوها من العقاب.

ولفت التقرير إلى أن المليشيات تخضع المهاجرين لعمل قسري غير مدفوع الأجر تحت طائلة السلاح.

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