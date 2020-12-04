الانقسام السياسي بين الوفاق والمؤقتة انعكس على خطة توفير لقاح كورونا في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بأن الانقسام السياسي في ليبيا قد انعكس على خطة توفير لقاح لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد حيث تباينت الاتجاهات التي سارت فيها كلا من حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة من أجل توفير اللقاح.

وتابعت المصادر أن حكومة الوفاق غير المعتمدة قد أعلنت في وقت سابق على اتفاقها مع مبادرة “كوفاكس” التي تعمل بإشراف منظمة الصحة العالمية لتوفير مليوني جرعة من اللقاح دون أن يتم تسمية هذا اللقاح.

وقالت المصادر أن رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوفاق، خليفة البكوش، أعرب عن تفاؤله بتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد على مراحل بداية من أوائل العام المقبل، قبل أن يؤكد أن الجرعات في المرحلة الأولى لن تكون كافية للجميع، مضيفا أن العاملين بالصحة ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً ومن يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل سيكون لهم أولوية التطعيم الذي سيكون بمعدل جرعتين لكل شخص.

وأشارت المصادر إلى أن ديوان المحاسبة طرابلس قد منح في وقت سابق إذناً لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة بقيمة 9ملايين و619 ألف دولار للحصول على اللقاح.

وأوضحت المصادر أن وزير الصحة التابع للحكومة المؤقتة، سعد عقوب، وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا قد أعلن في وقت سابق أنه تم مخاطبة الوكلاء والشركات الدوائية للبدء في تقديم عروض للتعاقد على شراء لقاحات كورونا الجديدة سواء من بريطانيا أو روسيا، لافتة إلى أن عقوب لم يعلن عن الكمية المزمع توفيرها وآليات توزيعها و لم يكشف عن الميزانية المخصصة لشراء اللقاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24