الجيش يستثني المطلوبين في قضايا إرهاب من عملية تبادل الأسرى مع الوفاق

قال المدعي العام العسكري بالجيش وعضو لجنة 5+5 فرج الصوصاع، إن العمل جارٍ لحصر أسرى الجيش، لدى حكومة الوفاق غير المعتمدة تمهيدا لتبادلهم خلال الأيام المقبلة، مؤكدا استثناء المطلوبين في قضايا إرهاب من عملية تبادل الأسرى مع الوفاق.

وأضاف الصوصاع أن هناك مساعدة إيجابية من بعض حكماء القبائل الليبية، ومنظمتي الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر الليبي، تسهل هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك اتصالات تجرى حاليا للإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية الأخيرة.

واستبعد الصوصاع أن تتضمن عملية التبادل العناصر الإرهابية الموجودة بقبضة الجيش، مشددا على أن الإرهابيين من العناصر المحلية أو الأجنبية بالسجون العسكرية ويخضعون للتحقيقات والمحاكمات، ولا نقاش حول تسليمهم.

وأشار الصوصاع إلى أن العناصر المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من المنتمين لتنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابية، وغيرهم، لا يمكن الإفصاح عن أعدادهم أو جنسياتهم، ولكنه يضمن لهم كامل الحقوق من محامين للدفاع عنهم، وإمكانية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، وحق الزيارة.

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