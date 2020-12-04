لافروف: استئناف الأنشطة النفطية يحسن ظروف الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في ليبيا يمكن أن يشهد تحسناً مع استئناف أنشطة انتاج النفط، موضحا أن أهم شيء هو أن يتم توزيع عائدات صادرات الهيدروكربونات بطريقة عادلة وشفافة لصالح الشعب الليبي بأكمله واستخدامها بكفاءة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلد.

وأضاف لافروف ، خلال منتدى الحوارات المتوسطية بروما، الجمعة، أن التطورات السياسية في ليبيا توقفت و لم تحقق التقدم المأمول ، معربا عن أمله أن يساعد المجتمع الدولي الأطراف بالتوصل إلى اتفاق دون إعطاء الأولوية لطرف على الآخر، مذكرا بأنه ليست هناك أعمال عنف منذ ستة أشهر، بفضل تنسيق الإجراءات بين روسيا وتركيا.

و شدد لافروف ، على أن موسكو على اتصال بجميع الأطراف المتورطة في الصراع، مشيرا إلى أن أنقرة تفضل إعطاء أهمية لعلاقاتها مع حكومة الوفاق .

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