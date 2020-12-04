نقابة الأطباء: تقاعس “الوفاق” عن دورها يشجع الجرائم ضد الأطقم الطبية

– نقابة الأطباء: “الوفاق” لا تهتم بالاعتداء على الأطقم الطبية

انتقدت نقابة الأطباء في طرابلس حكومة الوفاق، وعبرت عن أسفها لعدم إبداء المجلس الرئاسي ولا داخلية الوفاق اهتماما بما تتعرض له الأطقم الطبية من الاعتداء والاختفاء القسري.

وقالت النقابة في بيان لها أمس الجمعة، واطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن “البعض لا يزال يتجاوز سلطات القانون ويستغل هشاشة المنظومة الأمنية ليقوم بالاعتداء على الأطقم الطبية وهم يقدمون خدماتهم الطبية لمن يحتاجون الراعاية الصحية، حيث كانت آخر تلك الأفعال واقعة اختطاف زميلنا الصديق بن دلة”.

ورأت النقابة “استمرارا لتلك الاعتداءات على الأطقم الطبية لغياب الرادع والملاحقة القانونية والأمنية”، وأكدت النقابة أن ذلك يعرض حياة الأطباء للخطر وإفلات الجناة.

ونوهت النقابة إلى أن عدم اهتمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارتي الداخلية والصحة بما يتعرض له الأطباء، وأهمال إصدار بيانات شجب على الأقل يساهم في استمرار تغول الجناة ويشجع على انتهاك الأطقم الطبية.

وشدد البيان على أن استمرار حالة االنفلات الأمني بالمرافق الطبية والاعتداء على الأطقم الطبية سيعرض المرضى للخطر ويساهم في خلق بيئة طاردة للعناصر الطبية ويشجع على هجرة الكفاءات الطبية الذين تحتاج إليهم البلاد.

وبن دلة، أستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، تعرض يوم الثلاثاء الماضي لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

ودعت البعثة الأميية والسفارة الأمريكية لدى طرابلس إلى إطلاق سراح بن دلة الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.