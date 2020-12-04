كونتي : ليبيا في حاجة ملحة إلى إجراءات ملموسة تنهي أزمتها

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي ، وجود حاجة ملحة إلى إجراءات ملموسة في إطار مواجهة صريحة وبعيدة النظر، تهدف إلى تفضيل حلول مستدامة، لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف كونتي في كلمته الختامية لمنتدى الحوارات المتوسطية، في روما الجمعة، في أن يؤدي التقدم المشجع الأخير على المستويات الأمنية​​، السياسية والاقتصادية إلى استكمال خارطة الطريق التي وضعها الليبيون أنفسهم لتجديد الحكم الوطني وإعادة الإعمار الموحدة للبلاد، دون تدخل خارجي وفي إطار عملية برلين برعاية الأمم المتحدة”.

في سياق آخر، نفى رئيس الوزراء الإيطالي، وجود أي حل عسكري للأزمة السورية، مشددا على ضرورة بدء عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة في جنيف وبدعم من المجتمع الدولي، مشددا على أن سوريا لا تزال تعيش حالة خطيرة من عدم الاستقرار وتعاني من أخطر الأزمات الإنسانية في السنوات الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24