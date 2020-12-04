هذا ما جاء في لقاء بومطاري بالسفير الأمريكي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2020

عبر السفير الأمريكي ريشارد نورلاند ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد إجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.

وقال السفارة الأمريكية في إفادة حول اللقاء الذي جمع الطرفين يوم السبن، إن “في الوقت الذي تكافح فيه ليبيا التحديات المتعلقة بسعر الصرف وعملية الميزانية ، شدد السفير على أنه يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ويجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة”.

وجدد السفير الأمريكي دعم بلاده “للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي ، بينما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة”.

وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير نورلاند أن الإجراءات التي تمت مناقشتها اليوم ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.

كما تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية تحدد الدعم الأمريكي المستمر حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.

أشار السفير نورلاند إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية “تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.”