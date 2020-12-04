مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات بنسبة 204 % في نوفمبر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي بنسبة 204% مقابل إيرادات شهر أكتوبر الماضي، مسجلة 700 مليون و421 ألف و887 دولار.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى إلى أن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 قد بلغت 1 مليار و660 مليون و115 ألف دولار. ونوه البيان إلى «تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37 مليون و542 ألف و524 دولار أميركي»، مبينا أن« كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير)».

ونشرت المؤسسة بياناً بالإيرادات المحصلة بالدولار خلال شهر نوفمبر للعام 2020 م وذلك من واقع سجلات الإدارة التجارية المطابقة لكشوفات المصرف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا