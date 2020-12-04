أنباء عن مشاركة وفد مغربي في جلسة النواب المرتقبة بغدامس

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن وفدا مغربيا سيكون حاضرا في الاجتماع المرتقب لمجلس النواب في مدينة غدامس، وذلك لدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية بين النواب.

وأوضحت المصادر أن الوفد المغربي سيضم بعض النواب البرلمانيين المغاربة إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون، وذلك لدعم المبادرة المغربية التي لقيت تجاوبا ليبيا لطي الخلافات والجلوس على طاولة المفاوضات، من أجل الوصول إلى حلول سياسية وتوافقات لجميع القضايا العالقة، سواء الحكومية أو الأمنية أو المناصب السيادية.

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