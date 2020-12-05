الوطنية للنفط تعلن ارتفاع إيرادات شهر نوفمبر بنسبة 204%

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إيرادات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 204% مقابل إيرادات شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنها سجلت 700,421,887.47 دولار.

وبحسب بيان للمؤسسة فإن إيرادات شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 بلغت 1,660,115,142.09 دولار، لافتا إلى تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار دولار أميركي، مبينا أن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة .

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