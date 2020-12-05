الهلال الأحمر الليبي يفتتح السوق الخيري للعائلات المحتاجة

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن مكتب شؤون المرأة التابعة لفرع الهلال الأحمر طرابلس، نظم وبالتعاون مع منتسبي هذه الجمعية، افتتاح السوق الخيري للعائلات المحتاجة، وبتنظيم
وأوضحت الأمانة، أن السوق أقيم بمقر إدارة الفرع بشارع هايتي بالعاصمة طرابلس ، بإشرافٍ من قبل إدارة الجمعية.
وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إلى أن السوق شهِد توافدا من الأسر المحتاجة بأجواء يغمرها رونق العمل التطوعي الإنساني بكل خصالهِ الحميده ، التي تجعلنا الأقرب لنفوس المواطنين.
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