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الهلال الأحمر الليبي يفتتح السوق الخيري للعائلات المحتاجة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن مكتب شؤون المرأة التابعة لفرع الهلال الأحمر طرابلس، نظم وبالتعاون مع منتسبي هذه الجمعية، افتتاح  السوق الخيري للعائلات المحتاجة، وبتنظيم

وأوضحت الأمانة، أن السوق  أقيم بمقر إدارة الفرع بشارع هايتي بالعاصمة طرابلس ، بإشرافٍ من قبل إدارة الجمعية.

وأشارت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إلى أن السوق شهِد توافدا من الأسر المحتاجة بأجواء يغمرها رونق العمل التطوعي الإنساني بكل خصالهِ الحميده ، التي تجعلنا الأقرب لنفوس المواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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