“تعليم الحكومة الليبية” تخاطب المؤسسات التعليمية للحضور واستلام أجهزة قياس الحرارة وأدوات التعقيم

أصدر رفيق عوض مفتاح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية خطابا لمراقبو التربية والتعليم بالبلديات، لاستلام أجهزة قياس حرارة و معقمات للأيدى، اليوم السبت، لتوزيعها على المؤسسات التعليمية.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة التعليم، فقد أصدر رفيق عوض مفتاح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، خطابا بشأن استلام المعدات الوقائية المخصصة للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2021/2020 ميلادي.

وجاء نص الخطاب: “مراقبو التربية والتعليم بالبلديات بناء على تعليمات الوزير ضمن إجراءات وزارة التعليم بالحكومة الليبية الخاصة بانطلاق العام الدراسي 2020 – 2021 يطلب منكم التواجد اليوم السبت من الساعة 11 صباحا فى مخازن التعليم فرع بنغازي لاستلام أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ودفعات من معقم الأيدى المخصصة للمؤسسات التعليمية علما بأنه يمكن إرسال مندوبين للاستلام مكلفين كتابيا ومصحوبين بأختامهم “.