الوفاق: كنا منشغلين بتخفيف المعاناة عن شعبنا وتفاجأنا بحرب طرابلس

ردّت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، على تصريحات رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، حول ما صرّحت بهِ قبل أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد القبلاوي، في سلسلة تغريدات على تيوتر، “بينما انشغلت حكومة الوفاق بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا ، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك ، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس”.

وأضاف القبلاوي، ” كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح وجلب المرتزقة وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، حديثه، أن حرب طرابلس كان معدا لها منذ سنوات، وتسببت في الانقسام والتشظي.

وأكد القبلاوي، أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي يتوافق مع الشرعية ولا يتعارض مع القانون الدولي.

وختم المتحدث باسم وزارة الخارجية بالوفاق، “حديث ستيفاني عن طبقة من الفاسدين، أمر لا يمكن القبول به، وكان الأجدى أن تفصح عن هذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق لتقديمها للقضاء. ونذكر أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة الوضع المالي برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق”.

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