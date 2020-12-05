علي أبوزعكوك: مستمرون في عقد جلسات مجلس النواب بغدامس

قال عضو مجلس النواب علي أبوزعكوك إنهم مستمرون في عقد الجلسات التشاورية بمدينة غدامس إلى حين وصول بقية الأعضاء.

وتوقع بوزعكوك في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، وصول نا بين 15 و20 عضوا، إلى مدينة غدامس اليوم السبت، مشيرا إلى أنهم سيعقدون جلسة رسمية بعد ذلك ستكون ما بين يومي الأحد أو الاثنين القادمين، على حد زعمه.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية أول من أمس الخميس إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.

في المقابل، دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل.

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.