امغيب: عقيلة صالح هو المخول بدعوة انعقاد جلسات البرلمان

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو المخول له فقط مع هيئة الرئاسة بدعوة المجلس للانعقاد.

ولفت امغيب، أن المستشار صالح دعا النواب للانعقاد في مدينة بنغازي وبالتالي قطع الطريق قانونيا أمام أي محاولات لنقل الانعقاد إلى غدامس.

وأضاف امغيب، “المستشار عقيلة صالح مازال هو الرئيس لمجلس النواب وهو المخول مع هيئة الرئاسة فقط بدعوة المجلس للانعقاد، وبالتالي من خلال دعوته لانعقاد المجلس في مدينة بنغازي يوم الاثنين القادم يكون قد قطع الطريق قانونياً أمام أي محاولة لعقد جلسة أخرى في مدينة غدامس أو غير غدامس خاصة وأن البيان الصادر عن اجتماعات طنجة بعد التئام المجلس هناك أكد في أول فقرة على أن المقر الرئيسي والدستوري لانعقاد جلسات مجلس النواب هى مدينة بنغازي وقد رحب سابقاً السيد الرئيس بالاجتماعات التشاورية في مدينة طنجة المغربية الرامية لعودة مجلس النواب للواجهة السياسية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طبرق”.

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