أهالي جالو يحتجون على تجاهل تنفيذ مشروع طريق أجدابيا

دعا أهالي وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأندية والهلال الأحمر ببلدية جالو، إلى وقفة احتجاجية أمام الطريق العام الرابط بين مدينتي أجدابيا وجالو، احتجاجًا على تجاهل في تنفيذ مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة.

وأوضح المشرفون على الوقفة، أن الوعود بشأن مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة، لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، وأن معاناة أهالي بلديات الواحات تتفاقم، وأن الخسائر في الأرواح والممتلكات تزداد يومًا بعد يوم.

واستنكر أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بلدية جالو، تفشي الفساد وإهدار المال العام، وما جاء في تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وحجم الفساد داخل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في وقت يعاني فيه مدن الواحات من انهيار شبكة الطرق والبني التحتية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية