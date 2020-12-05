هيئة الإعلام  والثقافة تعتزم تنظيم معرض بنغازي للكتاب

تعتزم الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية، تنظيم معرض بنغازي للكتاب، بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام.

وستقام فعاليات المعرض، بمقر معرض بنغازي الصناعي، برعاية إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر ديسمبر الحالي.

وسيشارك في المعرض، العديد من دور النشر والمكتبات الليبية، بينها دار البيان، دار الحسام، دار الفضيل، مكتبة بنغازي، دار برنيتشي، مكتبة عمر المختار، مكتبة رابح، مكتبة الاستقلال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية