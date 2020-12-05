وصول نحو 120 عضوا بمجلس النواب لمدينة غدامس استعدادا لجلسة الإثنين

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن عددا من أعضاء مجلس النواب وصلوا إلى مدينة غدامس قادمين من طنجة لعقد جلسة تشاورية غير رسمية تمهيدا لعقد جلسة جامعة وفق ما أشار إليه البيان الختامي لاجتماعات المملكة المغربية بين الأعضاء.

وأوضحت المصادر أن 104 نواب وصلوا إلى غدامس وسبقهم نحو 15 عضوا من نواب المنطقة الغربية من أصل 121 عضوا التقوا في المملكة المغربية، مشيرة إلى أن نواب آخرون سيلتحقون بالموجودين في غدامس.

وأضافت المصادر أن هناك توقعات بحضور حوالي 130 إلى 140 عضوا إلى المدينة، فيما ستنطلق الجلسة الجامعة بينهم يوم الإثنين المقبل بتأمين من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة المرتقبة ستطرح ملفات عالقة جعلت عديدا من النواب يهدد بمقاطعة الجلسات، إلا أن الجلسة جعلتها على جدول أعمالها بغية إزالة الخلاف من أجل الاستحقاقات المقبلة إذ أن 4 بنود أساسية ستكون على قائمة جدول الأعمال ومنها تعديل اللائحة الداخلية.

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