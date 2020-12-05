سيالة يؤكد على ضرورة تعزيز الجهود لمواجهة كورونا

شاركت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في فعاليات الدورة الإستثنائية الحادية والثلاثون للجمعية العامة الخاصة بالتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت البعثة، أن المشاركة الليبية، تمت عبر بعرض تسجيل مرئي لوزير الخارجية، محمد سيالة، خلال إلقائه بالإنابة لكلمة رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، أمام الجمعية العامة.

وأعرب سيالة في كلمته، عن ترحيبه بعقد هذه القمة وتطلعه بأن تُعزز التضامن والتعاون الدولي، وتُسهم في توحيد الجهود، وتمضي بالجميع قدماً نحو التصدي لهذا الوباء الذي أحدث خسائر بشرية فادحة، وآثار سلبية خطيرة خاصة على المستوى الإقتصادي والاجتماعي، وأضحى يعكس مسار ما أحرز من تقدم على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق، على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية القائمة على إنقاذ حياة الجميع دون تمييز، من خلال استراتيجية شاملة ذات أبعاد انسانية منسقة وسريعة وحاسمة، وقائمة على احترام كرامة الإنسان وحقه في الحياة.

وأضاف سيالة، أن وسائل التصدي للوباء يجب أن تتوفر للجميع، مرحباً في هذا الشأن بالإعلان عن التوصل إلى لقاحات ناجعة ومأمونة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود بما يضمن توافر لقاحات آمنة وفعالة، وميسورة التكلفة حتى يستفيد منها الجميع .

وعن جهود حكومة الوفاق، أكد وزير الخارجية في كلمته أن ليبيا لم تكن خارج دائرة الوباء الذي هدد البلاد، مشيراً إلى أن حجم التحديات، وما يتوفر من امكانات، لا يرقى لمستوى الإستجابة المطلوبة، ومع ذلك اتخذت إجراءات وتدابير مهمة ، حيث تم ادخال تعديل على القانون رقم 20 لسنة 2010 بشان نظام التامين الصحي ليشمل جميع المواطنين.

وتابع سيالة في كلمته، سعينا لتطبيق ما يلزم من تدابير واجراءات الوقاية ، وإقامة وحدات خاصة بالحجر الصحي ، وتوفير المعدات الخاصة بالكشف عن الفايروس ، معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره لكل من ساهم في الدفع بهذه الجهود وعن تطلعه للمزيد من الدعم الذي يرقى لمستوى ما نحتاجه من معدات ومستلزمات لمواجهة هذا الوباء.

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