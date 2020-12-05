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بومريز يبحث الخطة العامة للنشاط المدرسي للعام القادم

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع وزير التعليم في الحكومة الليبية، فوزي بومريز، بمدير إدارة النشاط المدرسي ومدير إدارة التخطيط التربوي والتعليمي.

ويأتي الاجتماع،  بشأن عرض الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي التي أعدتها إدارة النشاط  لهذا العام الدراسي 2020-2021م.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الخطة تتوافق مع اشتراطات الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021 التي أعدتها الوزارة، وبعد الإطلاع اعتماد الوزير الخطة وتعهد بتوفير احتياجات تنفيذها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال-البيضاء”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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