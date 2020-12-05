مديرية أمن طرابلس: القبض على متهم بالقتل والتهجم على مركز شرطة

أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على شخص «مجرم مصنف على أنه خطير، ومطلوب على ذمة عدد من القضايا منها جريمة قتل والهروب من سرايا النيابة والتهجم على مركز شرطة».

وأوضحت مساء أمس الجمعة، أن فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، والمطلوب كذلك على في قضايا الشروع في سرقة والسلب والتهديد و حيازة سلاح، حسب بيان لها على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أن المتهم «بدأ رحلته في عالم الجريمة بدأها منذ العام 2012 و انتهت الخميس الماضي باحالته لجهات الاختصاص ليلقى جزاءه على ماجنت يداه».

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