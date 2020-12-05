«العمامي»: «المحاصصة» هي الحل الأنسب لاختيار السلطة الجديدة في ليبيا

قال المحلل السياسي محمد العمامي، إن وضع ليبيا متشعب بين 3 جهات والمحاصصة هي الأنسب في اختيار السلطة الجديدة، في الحالة الليبية، وإن كنت لا أفضلها كحل على المستوى الشخصي، ويتعين أن تكون الاختيارات على أساس الكفاءات بالدرجة الأولى، ولكن بما أن وضع ليبيا الآن متشعب بين ثلاث جهات كل منها ترى أنها الأنسب، فإن المحاصصة هي الأنسب.

أضاف “العمامي” في مداخلة مع قناة “الحدث” أمس، أنه سيتعين على كل إقليم الدفع بمرشحيه، وتصبح المفاضلة محصورة بين 6 أطراف، بواقع طرفين لكل إقليم، وعلى أساس هذا الانتقاء يتم اختيار من يقود هذه المرحلة، وعلى كل إقليم أن ينتقي من يمثله، وتظل الفكرة متروكة للالتقاء الجماعي، وأعتقد أن هذا هو أنسب الحلول للخروج من عنق الزجاجة، كي نصلح ما قد ينفع المرحلة بالتقنوقراط، حتى لا نتعطل بسبب هذه النقطة تحديداً.