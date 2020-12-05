«دردور»: «حفتر» مؤسس الفوضى في ليبيا

قال فرج دردور، الباحث المقيم في تركيا، إن: “عدم النضوج السياسي تسبب في فراغ السلطة، وأدى الى قفز المنفعيين عليها، وتدويرها فيما بينهم، وخلافاتهم تقتصر على خوفهم من إقصاء بعضهم للأخر، ولهذا يختارون المحاصصة كمنهج للحكم” وفق قوله.

“دردور” أضاف في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت قائلاً: “لا وجود للشعب الليبي في هذه المعادلة، والدليل أن جميع من في السلطة يحاولون التمديد لأنفسهم وهم يتحججون بصعوبة إجراء انتخابات بسبب الانقسام الذي تسبب فيه حفتر، وهو مؤسس الفوضى وأكبر المستفيدين منها” على حد تعبيره.