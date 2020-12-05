أهالي جالو يدعون لوقفة احتجاجية بسبب انهيار شبكة الطرق في مدن الوحات

استنكر أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بلدية جالو، تفشي الفساد وإهدار المال العام، وما جاء في تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وحجم الفساد داخل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في وقت تعاني فيه مدن الواحات من انهيار شبكة الطرق والبني التحتية.

و دعا الأهالي إلى وقفة احتجاجية أمام الطريق العام الرابط بين مدينتي أجدابيا و جالو، احتجاجًا على تجاهل تنفيذ مشروع صيانة طريق أجدابيا – أوجلة – جالو – الكفرة.

وبين المشرفون على تلك الدعوة أن هدفهم الاحتجاج على عدم الوفاء بوعود تنفيذ مشروع لصيانة الطرق التي تتسبب في معاناة أهالي بلديات الواحات وتفاقم الخسائر في الأرواح و الممتلكات يومًا بعد يوم.

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