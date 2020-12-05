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«الهنقاري»: «الحرس الوطني» هو الوحيد القادر على جمع السلاح لأنه يملك ثقة «الثوار»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد الهنقاري، محلل “قنوات الإخوان” السياسي، أن: “مشروع الحرس الوطني هو الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا القادرة علي جمع وتنظيم السلاح، والأفراد تحت الشرعية والانضباط العسكري” وفق قوله.

“الهنقاري” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “لأن عقيدة الحرس الوطني هي الحفاظ علي الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة والحارس علي ثورة فبراير فلهذا يملك ثقة الثوار الذين يحملون السلاح” على حد تعبيره.

وواصل “الهنقاري” قوله: ” رجال البركان وفبراير حضوركم اليوم الاجتماع العام اليوم في مصفاة الزاوية أمل الاستقرار والتقدم” وفق زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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