«الهنقاري»: «الحرس الوطني» هو الوحيد القادر على جمع السلاح لأنه يملك ثقة «الثوار»

زعم محمد الهنقاري، محلل “قنوات الإخوان” السياسي، أن: “مشروع الحرس الوطني هو الفرصة الوحيدة المتاحة حاليا القادرة علي جمع وتنظيم السلاح، والأفراد تحت الشرعية والانضباط العسكري” وفق قوله.

“الهنقاري” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “لأن عقيدة الحرس الوطني هي الحفاظ علي الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة والحارس علي ثورة فبراير فلهذا يملك ثقة الثوار الذين يحملون السلاح” على حد تعبيره.

وواصل “الهنقاري” قوله: ” رجال البركان وفبراير حضوركم اليوم الاجتماع العام اليوم في مصفاة الزاوية أمل الاستقرار والتقدم” وفق زعمه.