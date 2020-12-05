توقيف رجل أعمال لبناني لارتباطه بقضية تمويل القذافي لساركوزي

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة رويترز، أن السلطات اللبنانية، احتجزت رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لارتباطه بمزاعم عن تمويل ليبي سري للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007.

وأوضحت الوكالة أن مصدران أمنيان لبنانيان أوضحا، أن “إلقاء القبض على تقي الدين تم بناء على مذكرة من الشرطة الدولية (الإنتربول) فيما يتعلق بقضية ساركوزي واتهامات منفصلة بالفساد”.

ونقلت الوكالة، “في مقابلة في عام 2016 مع موقع إخباري فرنسي على الإنترنت، قال تقي الدين إنه نقل نحو خمسة ملايين يورو من التمويل غير المشروع من رئيس المخابرات السابق للقذافي إلى ساركوزي ومدير حملته الانتخابية”.

وأكد محامي تقي الدين، عماد الخازن، للوكالة، “إنه ومحاميا آخر في بيروت توقفا عن تمثيل تقي الدين اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي بسبب مستحقات لم تدفع وخلافات بشأن كيفية المضي قدما في القضية”.

ويأتي تصريح الخازن، بعدما ظهر تقي الدين مجددا في بيروت قبل بضعة أشهر، وسحب تلك الرواية في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فرنسية.

ويتهم ساركوزي بتلقي أموال من معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، فضلا عن شبهات فساد أخرى.

وفاز ساركوزي برئاسة فرنسا عام 2007، وأمضى ولاية واحدة انتهت عام 2012، فيما تلاحقه شبهات بالفساد وسوء استخدام السلطة منذ ذلك الحين.