“خارجية الوفاق” تنتقد تصريحات لـ”ستيفاني وليامز”

انتقدت وزارة الخارجية بحكومة “الوفاق” ما تضمنته الكلمة الافتتاحية للمُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار في الثاني من ديسمبر الماضي.

وفي بيان لها؛ ذكرت الخارجية أنها لا تشكّك في أهمية جهود البعثة ومبادراتها التي حققت نجاحات ملموسة على طريق حلّ الأزمة؛ مطالبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بتسمية الأسماء بمسمياتها، وألا تترك الأمور للتخمين والتفسير.

وأشار البيان إلى أن الحديث عن تدفّق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجّب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن.

وأكدت الخارجية أن توقيع حكومة “الوفاق” اتفاقيات ومذكرات تفاهم يأتي من منطلق حقها الشرعي، وواجبها المشروع في الدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي.

وفي الختام؛ أكد البيان التزام حكومة “الوفاق” باحترام مخرجات ملتقى الحوار وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لذلك، بما فيها الترتيبات اللازمة لإنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021، وهو ما بدأت فعلاً بدعمه من الآن.

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