الشيباني: تعيين ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا في هذه الظروف لن يغير شيئا في المشهد الليبي

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، اليوم السبت، إن تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا في مثل هذه الظروف لن يغير من الأمر شيئا ولا يهم كثيرا ولن يحدث أي تغيير في المشهد الليبي.

وأوضح الشيباني في تصريحات صحفية، أن تأخر تعيين المبعوث الجديد جاء نظرا لحالة الاستقطاب والخلاف الشديد بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي، مشيرا إلى أن كل دولة تريد ضمان مصالحها وتعيين المبعوث الذي يرعى هذه المصالح ويحقق ويخدم مصالحها.

ولفت الشيباني إلى أن التعيين جاء بعد مشاورات وصراعات بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي وقد تم طرح العديد من الأسماء وتم رفضها من هذا الطرف أو ذاك حسب المصالح، مرجحا أن المبعوث الجديد تعهد برعاية مصالح هذه الدول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس الماضي “لأسباب صحية”.

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