تقرير حقوقي: مقتل 432 معارضًا تركيًّا خلال حكم «أردوغان».. والفاعل مجهول

كشف تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، عن مقتل 432 معارضًا تركيًا خلال 18 عامًا، فترة حكم حزب العالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، فيما نسب ارتكاب الجرائم إلى «مجهول».

وبيّن التقرير، الذي أعده نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين، ألباي أنتمين، إغلاق النظام التركي لنحو 160 مؤسسة إعلامية، منها 30 قناة تلفزيونية، و30 محطة إذاعية، و47 صحيفة، و18 مجلة، و6 وكالات إخبارية، و29 دار نشر، فضلًا عن مصادرة 2360 كتابًا.

وتزايد العنف ضد المرأة والاعتداء على الأطفال، وسيطر الفكر الطائفي على المواد التعليمية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، والفقر، وغياب العدالة وانتهاك القانون.

وأوضح ألباي أنتمين، أن التقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال 18 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، قائلًا «لقد عادت تركيا إلى حقبة العصور المظلمة، عصر الثور الأبيض».

ورصد أنتمين في تقريره ارتفاع معدلات جرائم القتل السياسي، التي تقدم بشأنها نواب المعارضة بـ22 استجوابًا، قوبلوا جميعًا بالرفض من نواب «العدالة والتنمية».

وفيما يلي انتهاكات حزب العدالة والتنمية والجرائم التي تسببت فيها نظام أردوغان:بين عامي 2002 و2020، قُتل 432 مسؤولًا سياسيًا على أيدي مجهولين: