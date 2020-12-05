مؤسسة النفط: ارتفاع إيرادات شهر نوفمبر 204%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات لشهر نوفمبر للعام 2020 م بلغت 700,421,887.47 دولار أمريكي، مُسجلة بذلك ارتفاع وقدره حوالي 204 % عن شهر أكتوبر الماضي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر نوفمبر من العام 2019 م قد بلغت 1,660,115,142.09 دولار.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم تحصيل ديون عن أعوام سابقة من شركة الاستثمارات النفطية القابضة وقدرها 37,542,524.00 دولار وأن كافة الإيرادات موجودة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي متضمنة كافة العمليات والتسويات اللاحقة (الشركاء وحقوق الغير).

وأوضحت المؤسسة أنها دأبت على نشر جميع البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بصورة شهرية منذ يناير 2018، وذلك حرصاً منها على تكريس مبدأ الشفافية.