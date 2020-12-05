روسيا تتهم واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

ما زالت مسألة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، والتي تحظى بإجماع الأطراف المحلية والدولية، عالقة؛ مع استمرار الخلاف في أروقة الأمم المتحدة حول تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفًا لـ”غسان سلامة”، الذي استقال من منصبه، مطلع مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرًا إلى عرقلة الولايات المتحدة لحل المسألة لشهور عدة.

وفي كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي لدول البحر المتوسط؛ اتهم “لافروف” الولايات المتحدة بتجاهل موقف الاتحاد الأفريقي ورفض البحث عن حلّ وسط، يناسب الجميع.

ووفقا لوكالة “سبوتنيك”، أكد “لافروف” أن الحركة على المسار السياسي في ليبيا متوقفة ولم تسفر الاجتماعات الأخيرة عن إحراز تقدم.

وبحسب الوزير الروسي؛ فإن المهمة الرئيسة لموسكو في هذه المرحلة، هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين؛ بهدف التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو تحديد أحد الأطراف الليبية كأولوية.

وفي المقابل، نفى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ما تردّد بشأن قرب تعيين المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيري ماتجيلا، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس، خلال شهر ديسمبر الحالي.

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