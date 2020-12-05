الأسود: دعوة صالح للاجتماع ببنغازي محاولة لإفشال لقاء غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أكد رئيس تجمع الوسط النيابي ميلود الأسود أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب للاجتماع في بنغازي هي محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس ولن تجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار.

وأضاف الأسود بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن قرابة 96 نائبا وصولوا إلى مدينة غدامس ومن المقرر وصول المزيد من النواب لعقد جلسة رسمية.

وأشار الأسود إلى لبدء التشاور لاستكمال وتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة لافتا لمراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الاداء.

وأوضح الأسود أن الأجواء إيجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب