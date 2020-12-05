لافروف: الولايات المتحدة تعرقل تعيين مبعوث أممي لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشيرا إلى عرقلة الولايات المتحدة لحل المسألة لشهور عدة.

وقال لافروف في كلمته الافتراضية أمام المؤتمر الدولي “البحر المتوسط: الحوار الروماني”، “يقلقنا عدم حل مسألة تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. الزملاء الأمريكيون يعرقلون هذا القرار لشهور طويلة، ويتجاهلون موقف الاتحاد الأفريقي ويحاولون إملاء شروطهم، ويرفضون البحث عن حل وسط يناسب الجميع” بحسب وكالة سبوتنيك.

كما أشار لافروف إلى أن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الحركة على المسار السياسي في هذا البلد متوقفة، قائلا: “الوضع قلق في بلد آخر بالمنطقة – ليبيا… الحركة على المسار السياسي متوقفة ولم تسفر الاجتماعات الأخيرة عن إحراز تقدم يأمل الجميع“.

وبحسب الوزير الروسي فإن المهمة الرئيسية لموسكو في هذه المرحلة هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين من أجل التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو تحديد أحد الأطراف الليبية كأولوية.