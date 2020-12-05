دي مايو: عملية استقرار ليبيا بدأت والطريق لاتزال طويلة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن عملية استقرار ليبيا قد بدأت، لكن طريقها لا تزال طويلة.

وأضاف دي مايو في كلمته الختامية لمنتدى الحوارات المتوسطية، في روما الجمعة، أن “هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى كافة جهود المجتمع الدولي لضمان الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(Unsmil)، وإحباط محاولات تخريب التقدم المحرز، الذي بدأ بوقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط” بحسب وكالة آكي.

وأشار دي مايو الى أنه “بفضل عمل الأمم المتحدة في سياق عملية برلين، فقد بدأ الشعب الليبي أخيرًا السير على طريق الاستقرار والأمن والازدهار”، لكن “لا تزال هناك طريق طويلة لنقطعها صعوداً”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “علاوة على ذلك يجب الحفاظ على مجال الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، يتفاوض بشأنه الليبيون فيما يتعلق بأمن ليبيا”.