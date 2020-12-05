جلالة : 75% من أزمات النازحين لم تحل بعد رغم دخول فصل الشتاء وتوقف العمليات القتالية

أقر يوسف جلالة، وزير شؤون النازحين والمهاجرين المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، باستمرار أزمة النازحين والمهجرين في ليبيا رغم توقف العمليات القتالية.

وقال جلالة في تصريح صحفي إن الوصول لاتفاق إيجابي في ليبيا سيكون له انعكاسات ومساهمات إيجابية في حل الكثير من قضايا وأزمات المجتمع الليبي، ومنها، أزمة النازحين والمهجرين بعموم البلاد

وأوضح أن عدد مَن تمكنوا من العودة لمنازلهم من النازحين جراء العمليات العسكرية على طرابلس، لا يتجاوز بأي حال نسبة 25% فقط، رغم توقف العمليات القتالية، في الصيف بشهر يونيو الماضي، مُرجعًا ذلك للدمار الذي أصاب أغلبية المنازل بمناطق الاشتباكات في ضواحي العاصمة، والذي امتد للمرافق العامة من مراكز صحية ومؤسسات تعليمية وغيرها من أساسيات الحياة، فضلاً عن تهالك البنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.

وأضاف جلالة أن هذا كله بحاجة إلى إعادة إعمار، وإلى الكثير من الوقت والخطط الاستراتيجية من الدولة، بالإضافة لتخصيص مبالغ مالية كبيرة جدًا، كونها ستتضمن إلى جوار تغطية نفقات الإعمار والصيانة، دفع التعويضات للمتضررين.

ولفت الوزير إلى وجود الكثير من العوائق أمام عمليات مساعدة النازحين مثل الانفجارات التي لا تزال تحدث حتى الآن وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء ومنهم أطفال.

وطالب جلالة بضرورة الانتظار لتهيئة المناطق، ومن ثم السماح للنازحين بالعودة بشكل نظامي، تحت إشراف مؤسسات الدولة، مُقدرًا العدد الراهن للنازحين جراء القتال حول العاصمة طرابلس بما يقترب من حدود 40 ألف أسرة تعيش ظروفًا بالغة الصعوبة.

وشدد “جلالة” إلى أن مشكلات ما يقرب من 75% من النازحين لم تُحلّ بعد، رغم دخول الشتاء، وتفاقم إصابات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هؤلاء يعيشون مع أقاربهم ومعارفهم، والبعض لجأ لخيار العودة إلى مدنهم وقراهم وأريافهم الأصلية، والباقي استمر بالعيش في بيوت إيجار، بعيدًا عن المناطق التي شهدت الاشتباكات العسكرية.

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