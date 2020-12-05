«الأرصاد»: طقس يميل إلى الدفء نهارا على غالب المناطق ورياح نشطة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة اليوم السبت إلى الدفء نهارا على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال، فيما تسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا غدا الأحد على مناطق غرب ليبيا.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة على اغلب المناطق وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات– مراده:

تكاثر السحب على بعض المناطق خاصة مناطق الخليج والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح جنوبية شرقية إلي غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 درجة، ولا تتجاوز 16 درجة على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا يوم الإثنين.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

تكاثر للسحب خاصة على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم.

الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا غدا الى شمالية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و28 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول غدا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و30 درجة.

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