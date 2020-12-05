داخلية الوفاق: دوريات لتأمين المرافق الحيوية في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انطلاق دوريات لتأمين المرافق الحيوية بالعاصمة طرابلس. وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر مكتبها الإعلامي انطلاق الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لحفظ الأمن ومساندة الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس داخل مناطق السراج وحي الأندلس وانجيلة وطرابلس المركز، لحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

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