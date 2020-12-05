لافروف: من المهم توزيع عائدات النفط بطريقة عادلة وشفافة لصالح الشعب الليبي بأكمله

ليبيا – رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في ليبيا يمكن أن يشهد تحسنًا مع استئناف أنشطة إنتاج النفط.

لافروف أوضح في حوار فيديوي خلال منتدى الحوارات المتوسطية الملتئم في روما – وفقًا لوكالة “آكي”- أن أهم شيء هو أن يتم توزيع عائدات صادرات الهيدروكربونات بطريقة عادلة وشفافة لصالح الشعب الليبي بأكمله، واستخدامها بكفاءة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وأضاف لافروف: “التطورات السياسية في ليبيا توقفت، ولا يوجد تقدم كنا نأمل فيه، ونأمل أن يساعد المجتمع الدولي الأطراف بالتوصل إلى اتفاق دون إعطاء الأولوية لطرف على الآخر، ليست هناك أعمال عنف منذ ستة أشهر، وأن هذه نتيجة تحققت بفضل تنسيق الإجراءات بين روسيا وتركيا”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الروسية بالقول: “صحيح أن لدينا مقاربة مختلفة للوضع في ليبيا مع تركيا. نحن على اتصال بجميع الأطراف المتورطة في الصراع، وتفضل أنقرة إعطاء أهمية لعلاقاتها مع حكومة طرابلس، لكن بالنظر الى الإطار بشمولية وبالعمل معًا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية