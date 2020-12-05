الأسود: دعوة صالح للاجتماع في بنغازي محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس

اعتبر عضو مجلس النواب ميلود الأسود، أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمجلس للاجتماع في بنغازي محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس.

وأكد الأسود في تصريحات صحفية، أن صالح لن يجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار، مشيرا إلى أن قرابة 96 نائباً وصلوا إلى مدينة غدامس لبدء مباشرة التشاور لاستكمال وتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة المغربية، مردفا بالقول «بانتظار التحاق المزيد من النواب لعقد جلسة رسمية بمدينة غدامس».

ولفت الأسود، إلى بدء النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الآداء، معتبرا أن الأجواء إيجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة غدامس الليبية أعضاء في مجلس النواب الإثنين المقبل ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي التي عصفت بالبلاد طيلة الأعوام الماضية.

والأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي.

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