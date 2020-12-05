حالة الطقس اليوم.. رياح نشطة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق الشمال 

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تميل للدفء نهار اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال الشرقي مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة، وتسجل الحرارة انخفاضا ملحوظا يوم الغد على مناطق غرب ليبيا.

وبحسب النشرة جوية للمركز، تشهد رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثرا في السحب من حين لأخر على أغلب المناطق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (20-25) م على اغلب المناطق وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

أما في الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة مناطق الخليج والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (19 -24) م، ولا تتجاوز (16) م على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الاثنين.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده تكاثر للسحب خاصة على مناطق الجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد الى شمالية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (23 -28) م، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وتكون السماء في الكفرة والسریر وتازربو صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (24 -30) م.