«خارجية الوفاق»: ندعم جهود الكويت للمصالحة الخليجية مع قطر

أصدرت وزارة الخارجية بـ”حكومة الوفاق” رحبت فيه بالبيان الصادر عن الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الاعلام بالوكالة في دولة الكويت الشقيقة والمتعلق بتطورات جهود المصالحة الخليجية مع قطر التي تقودها دولة الكويت منذ عام 2017، وقالت إنها تتطلع إلى أن تفضي هذه الجهود قريبا إلى الاتفاق النهائي لتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة خدمة لخير شعوبها ، وفق قولها.

أضاف بيان “خارجية الوفاق”: “ترى الوزارة بأن هذه المساعي الحميدة ليست بغريبة على دولة الكويت الشقيقة وأسرة آل الصباح الكرام، فمنذ بداية الأزمة الخليجية عمل الراحل الكبير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء، وعلى نهجه قاد خلفه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جهود المصالحة الخليجية من منطلق الدور الكويتي المعهود في التعامل مع مختلف الأزمات بالمنطقة العربية والعالم، ولقد كان لدولة ليبيا نصيب من المساعي الخيرة والمواقف الداعمة من دولة الكويت الشقيقة أميرًا و حكومة وشعباً” وفق قوله.

وتابعت: “تؤكد الوزارة دعم دولة ليبيا الدائم لكافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمات والخلافات العربية العربية وفقاً للمبادئ والمفاهيم التي تأسست بموجبها جامعة الدول العربية وتضمنها ميثاقها التاريخي نصاً وروحاً المتمثلة في احترام سيادة دولها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية” على حد تعبيرها