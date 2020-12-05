وزارة تعليم المؤقتة تشرع في توزيع معدات الوقاية من فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

تشرع وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، في توزيع المعدات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا على مدارس بلدية بنغازي.

وطالبت الوزارة في بيان لها، مدراء المدارس أو المندوبين عنهم بالتوجه، السبت، إلى مخازن التعليم بنغازي، لاستلام أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ودفعات من معقم اليدين المخصصة للمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات وزارة التعليم بالحكومة الليبية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2020-2021م.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد نجحت في اتمام امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في دوريها الأول والثاني وسط اجراءات احترازيه مشددة.