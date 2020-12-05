لافروف: ليبيا تعاني بسبب عدوان الناتو غير المشروع عليها في عام 2011

قال وزير الخارجية الورسي سيرغي لافروف إن هجوم الناتو على ليبيا عام 2011 كان غير مشروع وتسبب في الأوضاع المقلقة التي تعيشها البلاد حاليا.

وأضاف لافروف في كلمة له بالمؤتمر الدولي “المتوسط: إن الجميع الآن يحاول التغلب على عواقب هذا العدوان، مضيفا أن موسكو رحبت بالتوقيع في 23 أكتوبر الماضي على اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” في جنيف، كخطوة إيجابية نحو إقامة حوار وطني شامل.

وحذر الوزير الروسي من الانحراف عن هدف المسار السياسي، إذ إن الاجتماعات الأخيرة لم تسفر عن التقدم الذي كان يأمله الجميع.

واعتبر لافروف أن المهمة الرئيسة في هذه المرحلة هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين في التغلب على انعدام الثقة وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض حلول جاهزة من الخارج أو الانحياز لأحد الأطراف الليبية.

وعبر عن قلق موسكو بشأن مسألة تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا دون حل، وحث على توزيع عائدات النفط بشكل عادل وشفاف لصالح جميع الليبيين.

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