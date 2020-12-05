المحجوب: البوارج التركية قرب خليج سرت قيد متابعة الجيش الليبي

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب اليوم السبت إن الجيش رصد تحرك سفن حربية تركية في خليج سرت، وهي قيد المتابعة.

وأضاف المحجوب في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ولم يرصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكداً جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ.

وكانت وسائل إعلام ليبية كشفت صباح اليوم السبت عن رصد سفن حربية تركية في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية تحمل العلم التركي، قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي، وسط تكهنات بأن وجهتها مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.