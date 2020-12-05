آغا يدعو لتعديل سعر الصرف وإلغاء قيود الحصول على العملة الأجنبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 December, 2020

دعا رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي رمزي آغا إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الاقتصادية منها تعديل سعر الصرف بشرط الغاء كافة القيود المفروضة للحصول على العملة الأجنبية للاغراض الاستيرادية (التجار )والشخصية (المواطن).

” style=”height: 297px;”>

وحث آغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” على “إلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الاجنبية لغرض فتح الاعتمادات مع تفعيل قرار الجمارك بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق أساليب الدفع المصرفية”

وأردف آغا “غير ذلك فهو عبث واستمرار للأزمة والضحية لن يكون إلا المواطن البسيط”.