«بن غربية»: «الحرس الوطني» هو «البيت الدافيء» لكافة «الثوار»

أعرب الطاهر بن غربية، القائد الميداني في ما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” عن دعمه لإنشاء «الحرس الوطني» الذي روج له الإخوان عبر ذراعهم السياسية «حزب العدالة والبناء» ليكون جسماً موازياً للجيش.

“بن غربية” قال في كلمته بمؤتمر «قادة ثوار ليبيا» بمدينة الزاوية لدعم إنشاء «الحرس الوطني» الذي روج له الإخوان، إن: “الحرس الوطني هو حامي حمى الدولة المدنية، وأساس الاستقرار والتقدم في دولة مزدهرة ديمقراطية، وهو البيت الدافيء لكافة الثوار” وفق قوله.

وترحم “بن غربية” على “شهداء البركان” وأعرب عن تمنياته للجرحى بالشفاء، وقال إن المجال سيتسع لمزيد من المناقشات وإفساح المجال لتبادل الأفكار والرؤي، حول إنشاء “الحرس الوطني” وفق قوله.